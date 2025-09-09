Hain saldırıda şehit düşmüşlerdi! Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah yaşanan hain saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Saat 08.50 sıralarında yüzünü maske ile gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan E.B. isimli saldırgan, Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek nöbet kulübesine ateş açtı. Açılan ilk ateşte polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan diğer polisler hızla müdahale etti ve merkez önünde çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit düştü.