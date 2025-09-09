Hain saldırıda şehit düşmüşlerdi! Şehit polislerimiz son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah yaşanan hain saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Saat 08.50 sıralarında yüzünü maske ile gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan E.B. isimli saldırgan, Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek nöbet kulübesine ateş açtı. Açılan ilk ateşte polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan diğer polisler hızla müdahale etti ve merkez önünde çatışma çıktı. Çatışma sırasında 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit düştü.
Kanlı saldırıda ayrıca polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ve elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Amilağ'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Saldırgan olay sonrası kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri mahallede geniş kapsamlı operasyon düzenledi. E.B., yaralı halde yakalanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 başsavcı vekili ile 6 savcı görevlendirildi.
Türkiye'yi derinden sarsan saldırıda şehit düşen kahraman polisler için bugün 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerin naaşları camiye getirilirken, mesai arkadaşları, emniyet teşkilatı ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu. İzmir Valisi, İl Emniyet Müdürü ve şehitlerin görev arkadaşlarının katıldığı törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iştirak etti. Törende gözyaşları sel olurken, şehit ailelerinin feryadı yürekleri dağladı.