Son dakika: ’Hak, hukuk, adalet’ dediler: Hamidiye Kaynak Suları A.Ş’yi talan ettiler!

'GENEL MÜDÜR TEHDİT EDİP GİTTİ'

Süreç içerisinde sürekli olarak Hamidiye yönetiminin baskısına maruz kaldığını aktaran Taşyolu, "Bu durum bana borçlanma getirdi. Yanlarına giderek borçlarımı ödeyebilmem için çeklerime vade yapılmasını istedim ancak ödeme yapamayacağım şekilde düzenleme getirdiler. Aralık ayının son günü Hamidiye A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Çağlar ve Hamidiye A.Ş. Ticaret Müdürü Orhan Demir buraya gelerek 'Vadesi gelmemiş borcunu öde, 2.5 milyon lirayı 2 güne kadar para hazırla. Ödeyemezsen olacakları sen düşün' deyip beni tehdit ederek gittiler. Aynı gün de işletmemim lokomotifi bardak, 0,5 ve 1.5 litre ped grubunu kestiler. Onu da yine Dilaver Koç'a verdiler.

Normalde bu tip işlemler olduğunda 1 ay öncesinden sözleşme gereği bana ihtar çekmeleri gerekir. Bu durumu sorduğumda 'Artık sana küçük su vermeyeceğiz, Dilaver Bey bu ürünlerin satışını yapacak sen de ondan alırsın' denildi. Ben bu işlemden dolayı da yüzde 60 kayba uğradım. 31 Aralık tarihinde 500 bin liralık çekim vardı onlarda onu ödedim. Aldığım ürüne karşılık vermem gereken 600 bin lirayı da 10 gün sonra ödeyeceğimi belirttim. Borçlarımı ödeyebilmek için elimdeki ürünleri nakite çevirmek istedim. Ürünleri satacağım gece Hamidiye A.Ş'de şef olan Murat Bozkurt ve Ferih Ozan Özdinç isimli şahıslar işletmemdeki bilgisayarımı, kasamı, tüm ticari alacaklarımın listesini, tüm ticari resmi evraklarımı, televizyonlarımı, su sebillerimi, arabamın yedek lastiklerine kadar bütün yazıhanelerimizi dağıtarak, talan ederek alıp gitmişler. İşletmemden çalınanların bir kısmını kendi elleriyle teslim ettiler" diye konuştu.