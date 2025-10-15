Hakan’ın katiline 45 yıl hapis talebi

Ankara Keçiören'de 10 Ağustos'ta kız kardeşini taciz eden Taha Zeynal (14) ve Samet Zeynal'ı (17) uyaran Hakan Çakır (22), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayda baba Şahin Çakır (53) ve ağabey Hakkı Can Çakır (27) yaralandı. Baba Cemal Zeynal (45), oğulları Ahmet Emir (19), Samet ve Taha ile Umut Kılınç gözaltına alındı; dört kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iki iddianame düzenledi. İlkinde Ahmet Emir, Cemal ve Umut'a müebbet, ikincisinde Samet'e 41 yıl, Taha'ya 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamelerin kabulüyle dava süreci başlayacak.