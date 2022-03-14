Hâkim sandığı nişanlısı dolandırıcı çıktı

İstanbul'da, 30 yaşındaki Melek K. geçen yıl sosyal medyada kendini Anadolu Adliyesi'nde görevli Ağır Ceza Hâkimi olarak tanıtan Ali Ç. (60) ile tanıştı. İkili arasında bir süre sonra ilişki başladı, aylar sonra ise evlilik kararı alındı. Geçen yaz Ali Ç.'nin memleketi Kayseri'ye giden Melek K., ardından 30 yaş büyük sevgilisini kendi memleketine götürerek akrabalarıyla tanıştırdı. Çift, İstanbul'a dönüşte evlilik hazırlıklarına başladı. Ev satın almak için Melek K.'den bir miktar para isteyen Ali Ç., parayı borsada ikiye katlayacağını iddia etti. Melek K. 150 bin lira verdi. Bir süre sonra paranın katlandığını ileri süren Ali Ç., 150 bin lira karşılığındaki ABD dolarını Melek K.'ye teslim etti.
'SADECE ARKADAŞIZ' DEDİ
Para almayı sürdüren Ali Ç., evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek ayrılmak istedi. Melek K. bunun üzerine verdiği paraları geri istedi. Ali Ç., parayı iade edemeyeceğini söyleyince Melek K. savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Ali Ç., genç kadınla arkadaş olduklarını, aralarında duygusal bir bağın olmadığını, kendisini bekar ve hâkim olarak tanıtmadığını öne sürdü. "Dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında dava açılan Ali Ç. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkarılacak.