Hakim ve savcı ataması isim listesi Resmi Gazete’de! HSK kararnamesi ile hakim ve savcı atamaları

10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete, hakim ve savcı atamalarına ilişkin önemli kararları beraberinde getirdi. Atama yapılan isimler ve görev yerleri merak edilirken gözler açıklanan tam listeye çevrildi. Peki Resmi Gazete'de hangi hakim ve savcıların atamaları yer aldı? İşte, detaylar...
Hakim ve savcı atamaları 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'den indirilebilecek. Aşağıdaki linkten HSK kararnamesinin tamamını görüntüleyebilirsiniz.
10 ARALIK TARİHLİ HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
–– Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımına ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2024/116, K: 2025/151 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/59 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/60 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/61 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/62 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/63 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2023/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/64 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
