Hakkâri artık görev değil tercih

Doğa, inanç ve kayak turizmi potansiyeliyle adından söz ettiren Hakkâri, öğretmenlerin de gönlünü kazanıyor. Birçok eğitimci, tayinle geldikleri bu şehirden ayrıldıktan sonra tekrar dönmek için gönüllü oluyor. Geçmişte zorlu iklimi ve güvenlik endişeleriyle anılan kent; artık huzur, doğal güzellik ve güçlü insan ilişkileriyle öne çıkıyor. Tayin süresi dolup başka illere giden birçok öğretmen, dilekçeyle tekrar Hakkâri'ye dönüyor.Hakkari Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle sosyal ve mesleki açıdan güçlenen öğretmenler; öğrencilerin başarısındaki artış, velilerin iş birliği ve bölgenin sunduğu yaşam kalitesi sayesinde, Hakkâri'de kalmayı tercih ediyor. Hakkâri'de 7 yıl öğretmenlik yapan Kader ve Halil İbrahim Durkal çifti, Adana'ya tayin olduktan bir yıl sonra tekrar Hakkâri'ye tayinle geri döndüler. Durkal çifti, "İlk gelişte endişeliydik, ama burada bulduğumuz huzur bizleri geri çağırdı" dedi.