Hakkari Valisi Ali Çelik, İran sınırında yapılan modüler duvarları inceledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik kaçakçılık ve mülteci geçişlerinin önlenmesi konularında olumlu katkılar sağlayacak olan Esendere sınır bölgesindeki modüler duvar hattı çalışmaları ve fiziki engel sistemleri hakkında yetkililerden bilgi alarak bu sistemin yasadışı geçişlerin engellenmesi konusunda önemli bir rol oynadığı belirtti.

Vali Çelik ziyaretinde Şehit Er İbrahim Korucu Hudut Karakolu, Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan 3.Hudut Bölük Merkezi ve Yıldız Hudut Karakolunu da ziyaret ederek görevli personeller ile sohbet etti. Ziyaret ettiği sınır karakollarında yetkililerden hudut güvenliğiyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çelik, şeref defterlerini imzalayarak askerlere görevlerinde başarılar diledi.