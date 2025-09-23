Hakkari’de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!





'JEOLOJİK BİR İNCELEME YAPILMALI'

Bozkurt, hem hayvanlar için tehlike arz eden durumun araştırılmasını hem de şifalı olduğu düşünülen suyun değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Yer altından gelen basınçlı hava ve kötü koku, deprem riskiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarafından jeolojik bir inceleme yapılması gerekiyor" diye konuştu. Bölge halkı ise bu doğal kaynağın kontrol altına alınarak bir kaplıca tesisi haline getirilmesini ve bölgenin sağlık turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Böyle bir yatırımla hem istihdamın artacağı hem de Hakkâri'nin turizm potansiyelinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.