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Giriş Tarihi: 12.2.2022 16:10

Hakkari'deki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı!

DHA
Hakkari’deki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı!

Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 26'ncı haftada da sürdürdü. Eyleme yeni katılan 2 aileyle birlikte aile sayısı 15'e yükseldi

Hakkari'de PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler 26'ncı haftada 2 aile daha katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 15 aile, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atıp ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Hiçbir annenin yüreği yanmayacak', 'PKK kaybedecek, anneler kazanacak' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş yaptı. Aileler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı HDP binası önünde slogan atmayı sürdürdü. Bu sırada HDP'liler de yüksek sesle müzik çalarak eylemi bastırmaya çalıştı.
Diyarbakır'dan ailelere destek için gelen Melek Çiftçi, basın metnini okuyarak, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.

OTURMA EYLEMİNE 2 AİLE DAHA KATILDI

12 yaşındayken dağa kaçırılan Çetin Akın için eyleme katılan Esat Akın da oğlunun 2009'da PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Oğlumun geri gelmesini istiyorum. Gelip devletimize teslim olsun. Ben de eyleme yeni katıldım. 12 yaşındayken bakkala bakıyordu. Bakkal için eşya almaya gitti. Bir daha da haber alamadık" dedi.
12 yaşındayken kaybolan kardeşi Ferman Kılıç için eyleme katılan Haşim Kılıç da kardeşinin gelip devlete teslim olmasını istedi.

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Hakkari'deki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı!
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