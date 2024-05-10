Hakkari’li öğrenciler yerli ve milli savunma teknolojisini görme şansına sahip oldu

Çukurca Kaymakamlığı ve 2.Hudut Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 2. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen programa katıldılar.

Programda öğrencilere konusan İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve 2.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar Umuyoruz ki ileride bu gençlerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı yeni teknolojik silahlar üreterek ülkenin savunmasına katkıda bulunacak.

Pırıl pırıl dinamik ve güçlü bir genç potansiyeline sahip olan Türkiye her anlamda üretim ve geliştirme kapasitesi yüksek bir toplumdur.Bundan dolayı ülke olarak çok şanslı bir millet olduklarını ifade etti.

Öğrencileri misafir eden 2.Hudut Tugay Komutanlığı personeli , yerli ve milli savunma teknolojisi ürünleri tanıtarak öğrencilerin güzel bir zaman geçirmelerini sağladı.