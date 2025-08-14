Hakkında arama kaydı vardı! Yunus polislerin dikkati sayesinde ruhsatsız silahla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 34 DIA 995 plakalı otomobil yunus polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki E.K.'nin (28) yapılan GBT kontrollerinde; "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma/kullanma", "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "Uyuşturucu ticareti yapma/sağlama" suçlarından hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Araç içindeki gözle görülen alanlarda yapılan kontrollerde, sağ arka koltuk üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 7 adet fişek bulundu.

Şüpheli E.K. doktor raporu alınmasının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne, araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.