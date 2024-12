Hakkınız ödenmez

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında düzenlenen törende, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Törende konuşan TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, çıkartılacak her bir ton kömüre ülkenin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu bilinç ve şuurla çalıştığınızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak verimli, uygun, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek, yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinciyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi. Maden işçisi Sefer Bayrak da madenciliğin zor bir meslek olduğunu, ülke ekonomisine madencilerin önemli katkılar sağladığını söyledi. Yer altında madencinin canının yine madenciye emanet olduğunu anlatan Bayrak, "Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak, onların vatana millete hayırlı bir evlat olması için madenin zor şartlarında mücadelemizi verdik. Her zaman kazaya maruz kalınabilecek bir meslek. Onun için her zaman arkadaşlarımızla 'Hayırlı işler, Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin' şeklinde söyleriz" dedi.