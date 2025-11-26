Halı saha tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir halı sahadaki karşılaşmanın sonlarına doğru maç yapanlar arasında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti. Kuzeniyle birlikte halı sahadan ayrılıp eve gitmek üzere aracına binen Sefer Tan'a yönelik kapüşonlu bir kişi tarafından silahla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Sefer Tan ağır yaralandı, 35 yaşındaki kuzeni A.T.de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahaleden sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Sefer Tan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı A.T.'nin tedavisi ise devam ediyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsiden sonra Sefer Tan, yakınları tarafından göz yaşları arasında toprağa verildi. Polis, saldırganı yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.