Halı sahada tartıştı çıkışta öldürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir halı sahada çıkan kısa tartışmanın ardından, kuzeniyle birlikte aracına binen Sefer Tan (30) kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Tan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; kuzeni A.T.'nin tedavisi sürüyor. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Tan, yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri soruşturmanın önemli unsurlarını oluşturuyor. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.