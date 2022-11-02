Halil Umut Meler kimdir? Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, kaç yaşında?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi olarak Halil Umut Meler atandı. Derbinin hakemine ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Halil Umut Meler biyografisi ve detaylar şöyle;
Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.