Haberler Yaşam Haberleri Halil Umut Meler kimdir? Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 2.11.2022 23:54 Son Güncelleme: 2.11.2022 23:54

Halil Umut Meler kimdir? Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, kaç yaşında?

Süper Lig’in 13. Haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçının hakemi olarak Halil Umut Meler atandı. Bu bilgilerle derbinin hakemiyle ilgili detayları merak edenler Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Halil Umut Meler kimdir? Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, kaç yaşında?

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi olarak Halil Umut Meler atandı. Derbinin hakemine ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Halil Umut Meler kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

HALİL UMUT MELER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler biyografisi ve detaylar şöyle;



Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.



18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.



29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.



Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

KAYNAK: Vikipedia

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Halil Umut Meler kimdir? Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakemi Halil Umut Meler nereli, kaç yaşında?
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