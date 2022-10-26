Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç (97) hayata veda etti. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını, oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Kıvanç, paylaşımında "Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Kıvanç'ın cenazesi yarın öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1925 yılında dünyaya gelen Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yaklaşık 3 ay hakimlik yaptı.







1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda birçok ilke imza attı. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdi. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergide yazar ya da yönetici olarak üst düzey görevler aldı.







Kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu Kıvanç, "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı mesajında "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç'ı kaybettik... Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi" ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş da birer başsağlığı mesajı yayımladı.