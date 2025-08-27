Halit Yukay için TCG Işın Gemisi görevlendirildi

Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos günü Yalova'dan saat 15.10 sıralarında yat ile denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi parçalanmış halde bulunmuş kendisi de aynı gün ortadan kaybolmuştu. İhbarın geldiği andan itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 19 gün sonra sonuç alınmış, Halit Yukay'ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açıklarında ve denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu. Cenazeyi, vücut bütünlüğü bozulmadan denizden çıkarmak için başlatılan seferberlikte çalışmalar, şiddetli rüzgar engeline takılmıştı.

TCG IŞIN GEMİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığından TCG Işın Gemisinin arama kurtarma faaliyetine katılmasını talep etti. Talep üzerine harekete geçen TCG Işın Gemisi, kurtarma faaliyetinin gerçekleştirileceği Erdek açıklarına geldi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır" denildi.