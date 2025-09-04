Halit Yukay yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yalova'dan Çanakkale'ye giderken Balıkesir Erdek açıklarında 4 Ağustos'ta bir geminin kullandığı yata çarpması sonucunda denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cenazesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından denizin 68 metre altından çıkartıldı. Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yukay'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Teslim alınan cenaze İstanbul'a getirildi. Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi morguna konulan Halit Yukay'ın cenazesi Cumartesi Günü Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.