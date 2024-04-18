HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN | Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi son bulması beklenen Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın borsada işlem tarihi sorgulanıyor. Peki, 19-20-21 Nisan yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?
YENİ HALKA ARZ VAR MI?
SPK onayı ardından halka arz olacak şirketler açıklandı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayarak, halka arz sonuçlarını ilan edecek.
Rönesasn Gayrimenkul 135 TL'den eşit dağıtımla halka arz olurken, 33, 357, 450 lot pay dağıtıyor.
Taslak Arzlar