Haberler Yaşam Haberleri HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN | Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.4.2024 16:24

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN | Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Rönesans Gayrimenkul Yatırım 17-18-19 Nisan  tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN | Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi son bulması beklenen Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın borsada işlem tarihi sorgulanıyor. Peki, 19-20-21 Nisan yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

SPK onayı ardından halka arz olacak şirketler açıklandı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayarak, halka arz sonuçlarını ilan edecek.

Rönesasn Gayrimenkul 135 TL'den eşit dağıtımla halka arz olurken, 33, 357, 450 lot pay dağıtıyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN

Halka Arz takvimine göre bu hafta yeni bir halka arz onayı yok. Ancak taslak arz listesine göre Nisan ayında onay alması beklenen şirketler listesi şu şekilde;

Taslak Arzlar

  • Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
  • Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
  • Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
  • Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
  • Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
  • Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
  • Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
  • Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 NİSAN | Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
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