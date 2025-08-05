HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2025: Damla Kent Projesi halka arz ne zaman, kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Damla Kent Evleri Projesi'nin Gayrimenkul Sertifikaları halka arz edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen projede 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. 5 etap halinde tamamlanacak Damla Kent Projesi için sertifikalar 7,59 TL fiyatla satışa sunuldu. Hisseler için 5 gün boyunca talep toplanacak. İşte, Damla Kent Projesi halka arz takvimi ile ilgili detaylar...
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen Damla Kent Projesi, toplamda 5 etap olarak planlandı. Proje kapsamında 5.325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası yöntemiyle halka arz ediliyor. İkinci etapta ise 674 konutun daha aynı yöntemle yatırımcılara sunulması hedefleniyor.
Halka arz edilecek konut tipleri ve her bir konut için gereken sertifika adetleri ise şu şekilde:
175 adet 1+1 daire (62 m²): Toplam 631.516 adet sertifika karşılığı ile arz edilecek.
1.076 adet 2+1 daire (88 m²): Bu daireler için toplam 863.276 adet sertifika gerekiyor.
758 adet 3+1 daire (144 m²): Toplamda 1.384.916 adet sertifika karşılığında yatırımcılara sunulacak.
205 adet 4+1 daire (194 m²): Bu dairelerin toplam sertifika karşılığı 1.833.345 adet olacak.
YATIRIMCILARA ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Damla Kent Projesi kapsamında halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikaları ile yatırımcılara üç farklı değerlendirme seçeneği sunuluyor:
Asli Edim (Doğrudan Konut Sahipliği)
Yatırımcılar, belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olma hakkı kazanabiliyor. Bu yöntemle konut edinimi, 5 Şubat 2026 – 4 Ağustos 2028 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
Tali Edim (Gelirden Pay Alma)
Asli edim için yeterli sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırma yoluyla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alma hakkına sahip olacak. Satılamayan konutlar ise TOKİ tarafından, ekspertiz değerinin %80'i oranında satın alınacak. Bu kapsamda yatırımcılara yapılacak nakit ödemeler, 8 Ağustos 2029 tarihinde gerçekleştirilecek.
Borsada Alım-Satım İmkanı
Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Böylece yatırımcılar, diledikleri zaman sertifika alım-satımı yaparak yatırım stratejilerini esnek şekilde yönetebilecek.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI LOT DAĞITIMI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?
Damla Kent Projesi kapsamında halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikaları için yatırımcılardan talep toplama işlemleri, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bu beş günlük talep toplama sürecinde yatırımcılar, belirlenen fiyat üzerinden sertifika satın alarak projeye ortak olabilecek. Halka arz tamamlandıktan sonra sertifikalar, Borsa İstanbul'da 'DMLKT' kodu ile işlem görmeye başlayacak.
Yatırım yapmak isteyen tasarruf sahipleri, belirtilen tarihler arasında yetkili aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.