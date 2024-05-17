Haberler Yaşam Haberleri HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 17.5.2024 08:10

HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?

Halka arz takvimi gündemde. Halka arzda bu hafta iki yeni şirket açıklandı!  Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında şirketler talep topluyor. En son Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 15-16-17 Mayıs 2024 tarihinde halka arz oldu ve talep toplama işlemlerini bugün tamamlarken, borsa işlem tarihi de araştırılıyor. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler var? İşte, SPK bültenine göre halka arz listesi!

HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi biten Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. borsada işlem tarihi araştırılıyor. Peki, yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?

HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

  • 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL)
  • 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL)
  • 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL)
  • 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL)
  • 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
  • 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL)
  • 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL)
  • 4.9 Milyon katılım~ 4 Lot (280 TL)

HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği HALKA ARZ SONUÇLARI 17 Mayıs 2024 Perşembe günü talep toplama işlemlerinin bitmesini ardından açıklanması bekleniyor.

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 2 YENİ ONAY!

Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor!

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarih: Hazırlanıyor...

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 49,50 TL

Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **

Pay: 19,730,000 Lot

Aracı Kurum: Global Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANZLEME SAN. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Tarh: Hazırlanıyor...

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 28,00 TL

Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **

Pay: 26,000,000 Lot

Ek Pay: 5,200,000 Lot

Aracı Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?
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