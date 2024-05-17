HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi biten Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. borsada işlem tarihi araştırılıyor. Peki, yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?
HAREKET PROJE KAĞIT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
HALKA ARZ TAKVİMİNDE 2 YENİ ONAY!
Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor!
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Tarih: Hazırlanıyor...
Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 49,50 TL
Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **
Pay: 19,730,000 Lot
Aracı Kurum: Global Menkul Değerler A.Ş.
Pazar: Yıldız Pazar
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANZLEME SAN. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Tarh: Hazırlanıyor...
Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 28,00 TL
Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **
Pay: 26,000,000 Lot
Ek Pay: 5,200,000 Lot
Aracı Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.