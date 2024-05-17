HALKA ARZ TAKVİMİ || Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor! Talep toplama ne zaman başlayacak?

Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri bekleniyorken, bir yandan da talep toplama işlemi biten Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. borsada işlem tarihi araştırılıyor. Peki, yeni halka arz var mı, hangi şirketler, büyüklüğü ne?