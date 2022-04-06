Halkalanan leylek, 3 yıl sonra döndü

Iğdır'da, leyleklerin göç yollarını tespit edebilmek ve bilimsel çalışmalar yapabilmek amacıyla sinyal halkaları takılıyor. Kuzey Doğa Derneği tarafından Iğdır'da sürdürülen çalışmalar kapsamında 120 leylek yavrusu 2019'da halkalanmıştı. Halkalanan yavrular büyüdüklerinde genel olarak Afrika'ya göç etti. Tuzluca ilçesi Turabi köyünde 3 yıl önce 4 kardeşi ile birlikte halkalanan bir yavru leylek, Afrika'ya göç ettikten 3 yıl sonra doğduğu topraklara geri döndü. Halka sinyalleri ile tespit edilen leyleğin, erişkin olarak anavatanına döndüğü ve yaşamak için yuva arayışında olduğu öğrenildi. Furkan NEHRİ / SABAH