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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Hamile hemşireye saldırıya 2 tutuklama

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hamile hemşireye saldırıya 2 tutuklama

Kan alma işlemi sırasında iki aylık hamile hemşire Gülhan D.’ye saldıran 4 hasta yakını hakkında savcılık soruşturma başlattı. Adliyeye sevk edilen saldırganlardan 2’si tutuklandı

Sağlık emekçilerine yönelik bitmek bilmeyen şiddetin son örneği geçen pazar akşamı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşandı. İddialara göre, 2 aylık hamile hemşire Gülhan D., kan alma biriminde çalıştığı sırada tedavisini tamamladığı Gülcan A.'nın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hemşire, saldırganlar Aycan K., Nurcan K., Rıdvan K. ve Hüseyin K. hakkında şikâyetçi olunca saldırganlar gözaltına alındı. Aycan K.'nin hemşireye "Seni işinden edeceğim" diyerek bağırdığı, Hüseyin K.'nin küfrettiği, Nurcan K.'nin ise saldırarak başörtüsünü çıkardığı ve saçlarını çektiği belirtildi. Rıdvan K.'nin koşarak kendisine uçan tekme attığını söyleyen hemşire Gülhan D., "Odada bulunanlar 'Yapmayın, kadın hamile' demelerine rağmen saldırılarına devam ettiler" diye ifade verdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Adliyeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Aycan K. ile Nurcan K.'nin serbest bırakıldığı bildirildi.



TEYZESİ: ÇOK ACI ÇEKMİŞ
Öte yandan sağlık sendikaları dün hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabii ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi. Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Başkanı Yunus Şimşek ise "Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir" değerlendirmesinde bulundu.

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Hamile hemşireye saldırıya 2 tutuklama
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