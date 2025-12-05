Hande Saroğlu kimdir, kaç yaşında? Hande Sarıoğlu gözaltına alındı!

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988'de Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamladı.

Medya sektörüne adımını çeşitli programlarda konuk oyunculuk ve sunuculuk yaparak attı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde eğlence ve yarışma formatlarında görev aldı, farklı projelerde jüri üyeliği yaptı.

Sarıoğlu, daha sonra spor alanında yayın yapan bir kanalda çalışarak ekran deneyimini sürdüren isimlerden biri oldu. Burada bir spor programını sundu ancak yaşanan bir tartışmanın ardından görevini bıraktı.