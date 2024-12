Handüzü’ne Rus kayakçı akını

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Handüzü Yaylası, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini üzerine topluyor. Bu yıl Türkiye'deki ilk kar yağan bölge olması ve halen daha en yüksek kar kalınlığı olma özelliğini taşıması, Handüzü Yaylası'na kış sporlarıyla uğraşanların ilgisine de neden oluyor. Handüzü bu yıl tüm kayak merkezlerini de kar kalınlığı noktasında geride bıraktı.Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde 110 santimetre, Erzincan'ın Ergan Kayak Merkezi'nde 84 santimetre, Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise 77 santimetre olan kar kalınlığı, Handüzü Yaylası'nda 2 metreyi geçmiş durumda. Bu durumda kayakçılar, özellikle snowboard sporu ile uğraşanlar için Handüzü ilgi odağı oluyor. Öte yandan yayla yerli turistlerinde ilgisini çekiyor. Hafta sonunu kar eğlenceleri ile geçirmek isteyen Rizeliler de yaylaya çıkarak keyifli vakit geçiriyor. Şehir merkezine yakın olduğu için tercihlerin en başında gelen Handüzü'ne gelen Rizeli vatandaşlar şambrellerle kayarak eğlencenin tadını çıkartıyor. Yerli ve Rus kayakçılar şunları söyledi:Burası muhteşem. Handüzü Yaylası kar kalitesi bakımından Türkiye'nin diğer bölgelerinden daha iyi.Türkiye ve Rusya dost bir ülke. İnsanları dost canlısı, muhteşem bir ülke. Yemekler, hava, insanlar, her şey harika. Kar çok güzel. Yemekleri çok güzel. Güneş, her şey çok mükemmel.Rusya'dan geldim. Tüm arkadaşlarıma Rize'ye gelmesi için doğayı anlatacağım. Rus halkının kesinlikle buraya geleceğinden ve her Rus'un burayı ziyaret etmesi gerektiğinden fazlasıyla eminim.Hava çok güzel. Biz sahile yarım saatlik mesafede 2 metre kar olan bir yerdeyiz. Kayıyoruz, geziyoruz.