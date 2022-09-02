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Giriş Tarihi: 2.9.2022 23:25 Son Güncelleme: 2.9.2022 23:25

Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 2 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Hangi ülkede bugüne kadar Yaz Olimpiyatları düzenlenmemiştir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 2 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

SORU: Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?

A- İsveç
B- Norveç (CEVAP)
C- Kanada
D- Finlandiya

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Hangi ülkede bugüne kadar "Yaz Olimpiyatları" düzenlenmemiştir?
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