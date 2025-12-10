Harmandalı’nda çöp isyanı!

Uzun yıllar kentin çöplerinin toplandığı Harmandalı Çöplüğü'nün Danıştay tarafından kapatılması sonrası kentte çöp krizi patlak verdi. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan görüşme sonucunda Harmandalı Tesisi, 31 Aralık tarihine kadar geçici olarak kullanıma açıldı.





ELİNİZİ HARMANDALINDAN ÇEKİN

Bu arada çöplük için yeni yer arayışlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi rotayı Harmandalı Çöplüğünün hemen arkasında yer alan alana çevirdi. 1992 yılından bu yana çöp çilesi çeken vatandaşlar yeni çöp tesisi için yine Harmandalı'nın belirlenmesine tepki gösterdi.

10 YIL DEDİLER 33 YIL GEÇTİ

Grup adına açıklama yapan Ahmet Efendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslendi. Baytaş, "10 yıllığına Harmandalı çöp depolama alanı inşa edilmişti. 33 yıl geçti. Alanda kapasitesinin 20 kat fazla çöp var. Şu an büyük toprak kaymaları yaşanmakta. 14 tane ev tahliye edildi. Ciddi çatlaklar var. 33 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler buraya çözüm bulamadığı gibi 2 ay daha çöp dökmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı uyarıyoruz. Elini Harmandalı'ndan çek"

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

İlçelerine çöp tesisi istemeyen ilçe belediye başkanlarına seslenen, Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar ise, "İzmir, Harmandalı'nı görmüyor. İl genelinde 30 ilçe var. Bir de Büyükşehir Belediyesi var. 31 başkan bir araya gelip çöp sorununu çözemiyorlar. Bornova çöp istemiyor, Karşıyaka çöp istemiyor. Siz çöp üretmiyor musunuz? O zaman çöpünüzü alın başınıza çalın. Harmandalı sizin babanızın deneme tahtası değil. Herhangi bir belediye başkanı çıkıp da 'bu benim sorunum değil, istemiyorum' diyorsa onu kınıyorum. Harmandalı halkı sahipsiz değildir. Harmandalı halkı mahkemeyi kazandı. Bundan sonra mahkemenin arkasından dolanmak ihanettir." Diye konuştu.

HARMANDALI KURBAN SEÇİLDİ

Harmandalının kurban seçildiğini belirten Kazar; "Harmandalı'nı katletmeyin. Neden susuyorsunuz? 2. Defa 45 hektarlık yeni yer istiyorlar. Bornova, Karşıyaka, Menemen çöp istemiyorum diyor. Bizim belediye başkanımız çevre mühendisi olmasına rağmen neden konuşmuyor? Neden, 'ben 2. Ümraniye olmasını istemiyorum' demiyor? 2. ada 6 bin dönüm yer. Bütün ilçeler ağlayıp, 'biz çöp istemiyoruz' diyorlar. 30 ilçe de suçludur. 30 ilçe oturup bu sorunu çözecek. Mahkeme kararının arkasından dolanmayın. Yeniden yürütmeyi durdurma davası açtık" dedi.