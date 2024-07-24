Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim... Hem eğleniyorlar hem de Kur’an öğreniyolar

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan 5. Levent Hasan Kalyoncu Camii'nde Yaz Kur'an Kursuna katılan çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan öğrenme fırsatı yakalıyor.

"HASAN KALYONCU VAKFI'NA TEŞEKKÜR"

Desteklerinden ötürü Hasan Kalyoncu Vakfı'na teşekkür eden caminin İmam Hatibi Fatih Turanşah, Yaz Kur'an Kurslarında farklı etkinliklerin düzenlediğini söyledi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Turanşah, dini eğitimin yanı sıra çocuklara "Nasıl çadır kurulur bir kampta nelere ihtiyaç duyarlar bunları öğrenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Hasan Kalyoncu Camii yaz kursunda farklı eğitim | Video

Caminin içerisinde çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor. Camide yer alan Hasan Amca çocuk bakkalında istedikleri pek çok atıştırmalığa ulaşabilen çocuklar, "Hocalarımız bize çikolatalar dağıtıyor, eğleniyoruz, futbol oynuyoruz" dedi.

Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlenceli hale getirerek çocukların mutlu olmasını sağladıklarını ifade etti. Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda düzenlenen çeşitli etkinliklerde eğlenen çocuklar "Kuran öğreniyoruz, etkinlik yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor" dedi.

Çocuğunu camiye eğitim alması için gönderen ebeveynler, çocuklarının camide aldıkları eğlenceli eğitimden çok memnun olduklarını, çok mutlu olduklarını dile getiriyor. Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Çocuklarımız geliyor sabahtan, hocamız dualarını öğretiyor. Çocuklarımız da gayet güzel eğleniyorlar. Özellikle çok mutlular. Biz bu etkinliklerden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok severek geliyor. Baskı olmadan, çok mutlu bir şekilde hatta kendi okullarıyla kıyasladıklarında biz camiye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani bu da aile olarak bizim için tabii ki çok önemli bir şey" dedi.