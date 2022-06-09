Hasan’ın cesedi kaybolduktan 76 gün sonra bulundu

CESEDİ ÇOBAN FARK ETTİ

Kayalıklara sıkışmış halde bulunan cesedi bölgede hayvanlarını otlatan çoban Hızır İlyas Aydemir fark etti. Çobanın ihbarda bulunmasıyla bölgeye AFAD ve Jandarma arama kurtarma ekipleri intikal etti. Olay yerine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de gelerek incelemelerde bulundu.