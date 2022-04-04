Kayıp Hasan’ı arama çalışmaları 10. gününde

Kırşehir'de 25 Mart günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Hasan Aydoğan'ın (21) kız arkadaşı Şeyma Demir (18) ile birlikte Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi tarafından öldürülüp Kızılırmak'a atıldığı ortaya çıkmıştı.
Dehşet veren olayın ertesi gününde Şeyma Demir'in cansız bedeni çalılıklara takılmış halde Kızılırmak kenarında bulunmuştu. Hasan Aydoğan'ı bulmak için çevre illerden getirilen ekiplerle arama çalışması yapılıyor.
SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Su sıcaklığının düşük olması nedeniyle dibe çöktüğü tahmin edilen Hasan'ı bulma çalışmalarına çevre illerden profesyonel ekipler görevlendirildi. Bölgede ayrıca jandarma, emniyet, AFAD ve UMKE ekipleri kadavra köpekleriyle birlikte 8 dalgıç, 6 araç, 3 bot ve 1 drone ile tarama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Yamula Barajında kapaklar kapatılırken, Hirfanlı Barajında açılarak suyun debisi düşürülmüştü.
VALİ AKIN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor ve sabırla devam edecek." açıklamasında bulundu.2 gencin katili güvenlik görevlileri akaryakıt hırsızı çıktı Cinayeti itiraf etmişlerdi! Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı görüntüler ortaya çıktı