Kayıp Hasan’ı arama çalışmaları 10. gününde

SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Su sıcaklığının düşük olması nedeniyle dibe çöktüğü tahmin edilen Hasan'ı bulma çalışmalarına çevre illerden profesyonel ekipler görevlendirildi. Bölgede ayrıca jandarma, emniyet, AFAD ve UMKE ekipleri kadavra köpekleriyle birlikte 8 dalgıç, 6 araç, 3 bot ve 1 drone ile tarama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Yamula Barajında kapaklar kapatılırken, Hirfanlı Barajında açılarak suyun debisi düşürülmüştü.