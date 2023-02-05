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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Hasan’ın yaşam balonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hasan’ın yaşam balonu
KAYSERIİDE yaşayan SMA'lı Hasan Çınar Süyüm'ün yurtdışında tedavisi olması için gerekli 1 milyon 850 bin dolar 28 ayda toplandı. Hasan Çınar için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamada mehteran eşliğinde balonlar gökyüzüne bırakıldı. Hasan 7 Şubat'ta ailesiyle birlikte tedavi için Dubai'ye gidecek. Baba Sefa Çınar, "Kayseri adeta oğlum için kenetlendi. Şimdi sıra kentimizdeki diğer SMA'lı Melih Eymen'de. Melih Eymen'in kampanyasının da en kısa sürede tamamlanması temennimiz" diye konuştu.

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Hasan’ın yaşam balonu
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