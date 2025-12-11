Hasankeyf’te yeni imar alanlarıyla turizmde yeni dönem başlayacak

Bu önemli karar, Hasankeyf'in turizmin merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediği yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Özellikle başlayacak sahil yolu projesi ile birlikte bölge; modern yaşam alanları, turizmi destekleyen altyapı çalışmaları ve villa imarına uygun proje hazırlıkları ile dikkat çekiyor.

Yakın zamanda onaylanan 50 dönümlük mağara konseptli otel projesi, Hasankeyf'in turizm potansiyelini daha da güçlendirecek stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Tarihî ve doğal dokuya uyumlu bu proje, bölgenin turistik çekiciliğini katlayacak nitelikte görülüyor.

İmarın kesinleşmesi, Batman'ın yatay mimari odaklı gelişim vizyonunun, Hasankeyf'te villa imarına uygun proje yaklaşımı ile somut şekilde uygulanmasının da önünü açıyor. Böylece bölge, hem planlı yapılaşma hem de turizme uygun modern yerleşim düzeni açısından yeni bir süreç başlatıyor.

Uzmanlar, bu kararın Hasankeyf'in "turizmin kalesi" kimliğini güçlendireceğini ve imar sürecinin bölgenin uzun vadeli gelişim stratejisinde belirleyici rol üstleneceğini ifade ediyor.