Hasanpaşa Köfte tarifi: Masterchef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Köfte harcını güzel bir şekilde yoğurarak malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlanması gereken Hasanpaşa Köfte tarifi ile merak ediliyor. MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef Hasanpaşa Köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktası!
500 gram dana kıyma
4 dilim rendelenmiş bayat ekmek içi
1 adet orta boy rendelenmiş soğan
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı tuz
4 adet orta boy patates
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sıvıyağ
3-4 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber
Tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp köfte harcını hazırlayın. Harçtan avucunuzu dolduracak kadar parçalar kopartıp, ortası boş kaseler hazırlayarak fırın tepsisine dizin. Diğer taraftan patatesleri haşlayıp rendeleyin. Üzerine süt, sıvıyağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püre hazırlayın. Püreyi bir sıkma torbası yardımı ile hazırladığınız köftelerin ortalarına sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra her köftenin üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyup pulbiber serpin ve servis yapın.