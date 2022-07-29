Hasanpaşa Köfte tarifi: Masterchef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp köfte harcını hazırlayın. Harçtan avucunuzu dolduracak kadar parçalar kopartıp, ortası boş kaseler hazırlayarak fırın tepsisine dizin. Diğer taraftan patatesleri haşlayıp rendeleyin. Üzerine süt, sıvıyağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püre hazırlayın. Püreyi bir sıkma torbası yardımı ile hazırladığınız köftelerin ortalarına sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra her köftenin üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyup pulbiber serpin ve servis yapın.