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Giriş Tarihi: 29.7.2022 21:08 Son Güncelleme: 29.7.2022 21:08

Hasanpaşa Köfte tarifi: Masterchef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

MasterChef 29 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümde yarışmacıların hazırladığı Hasanpaşa Köfte tarifi televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Programda gördükleri Hasanpaşa Köfte’yi hazırlamak isteyenler MasterChef Hasanpaşa Köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktası hakkında araştırma yapıyor. En lezzetli Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır? İşte tarifi

Hasanpaşa Köfte tarifi: Masterchef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Köfte harcını güzel bir şekilde yoğurarak malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlanması gereken Hasanpaşa Köfte tarifi ile merak ediliyor. MasterChef'in son bölümünün ardından televizyon izleyicilerinin araştırma konuları arasına girdi. Programı izleyenler, yarışmacıların hazırladığı tabakların ardından en lezzetli Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. İşte MasterChef Hasanpaşa Köfte tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

MALZEMELER

Köfteler için:

500 gram dana kıyma

4 dilim rendelenmiş bayat ekmek içi

1 adet orta boy rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

İçi için:

4 adet orta boy patates

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı sıvıyağ

Üzeri için:

3-4 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi derin bir kapta karıştırıp köfte harcını hazırlayın. Harçtan avucunuzu dolduracak kadar parçalar kopartıp, ortası boş kaseler hazırlayarak fırın tepsisine dizin. Diğer taraftan patatesleri haşlayıp rendeleyin. Üzerine süt, sıvıyağ ve tuzu ekleyip karıştırarak püre hazırlayın. Püreyi bir sıkma torbası yardımı ile hazırladığınız köftelerin ortalarına sıkın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra her köftenin üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı koyup pulbiber serpin ve servis yapın.

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Hasanpaşa Köfte tarifi: Masterchef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?
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