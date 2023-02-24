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Giriş Tarihi: 25.2.2023

Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik

DHA
Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik
Hatay'ın Antakya ilçesinde gönüllü görev yapan müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya (29), sarsıntıda hafif hasar alan okulun müzik sınıfında piyano başına geçerek, Erik Satie'nin "Gnossienne 1 notes" bestesini çaldı. Alkaya'nın piyano çalarken çekilen videosu, sosyal medyada gündeme geldi. Deprem bölgesindeki görevi biten ve Ankara'ya dönen Alkaya, "Enkaz bölgesine gittiğimizde çocuklar için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu depremde onlar çok fazla yara aldı. Onların acısını bir an olsun hafifletmek adına çeşitli etkinlikler yapmak için oradaydık. Piyano çalmam tamamen kendiliğinden gelişti. Bir okul gördük, fazla zarar görmemişti. Tesadüfen müzik sınıfının penceresinin açık olduğunu gördük. Daha sonra piyanonun başına oturdum. Biz de acımızı notalarla gösterdik" dedi.



Piyano çaldığı anlardan görüntünün, eski mezun öğrencisi tarafından habersiz çekildiğini söyleyen Alkaya, "Ardından kendisinden istedim anı olsun, diye sosyal medyada paylaştım. Daha sonra farklı bir müzisyen kendi hesabında paylaştı. Bütün büyük yıkımların, ölümlerin olduğu bir bölgeydi. Bu şekilde kendimizi müziğin büyülü notalarına bırakmış oldum. Umutlarımız hiç tükenmesin" diye konuştu.

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Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik
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