Hasarlı tünellere zift makyajı

İstanbul'da AK Parti döneminde karayolu ulaşımını rahatlatmak amacıyla '7 Tepeye 7 Tünel Projesi' kapsamında Dolmabahçe - Bomonti ve Piyalepaşa - Kâğıthane tünelleri inşa edildi. Yapımına 2007 yılında başlanan tünel, 3 yıllık inşaat sürecinin ardından, 14 Haziran 2010'da törenle kullanıma girdi. Beşiktaş Dolmabahçe'de İnönü Stadı'nın kuzeyinden başlayan ve Taksim-Feriköy semtlerini alttan geçerek Şişli Bomonti'de son bulan tünel, İBB yönetiminin CHP'ye geçmesiyle kaderine terk edildi. Bakımsız bırakılan ve kullanıma bağlı aşınan yollar onarım yerine ziftle kapatılarak yamalı bohçaya çevrildi. Yollarda gelişi güzeli dökülen ziftler sürüş güvenliğini tehlikeye atarken sürücüleri de tedirgin ediyor.