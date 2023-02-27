Hasarsız binalarda esnaf kepenk açıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, 600 işletme kapasiteli Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı esnaflar, dükkanlarını açtı. Yıllardır yaptıkları ve en iyi bildikleri işlerinin başına dönen esnafların neredeyse hepsi ya bir yakınını ya da komşusunu kaybetti. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Başkan Yardımcısı Mahmut Sinan Görücü, depremden dolayı sitedeki birçok iş yerinin hasar gördüğünü ancak hayatın devam ettiğini ve bir an önce işbaşı yapmak durumunda olduklarını söyledi.

"EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KAYBETTİM"

Sanayi sitesi esnaflarından Oto tamircisi Çağrı Demirel; "Ben deprem günü yine burada çalışıyordum. Bir aracı teslim etmek üzere sanayiye geldiğimde deprem oldu. Koştum gittim eve baktım yıkılmış. Bizim kum ocağımız var ben iş makinalarıyla kendi imkanlarımla eşimi ve iki çocuğumun cenazesini çıkardım. İlk gün çıkardık ama yaşamıyorlardı. Kolan üzerlerine gelmiş 1.5 yaşında ve 4 yaşında çocuğumla eşim hayatını kaybetti. Günlerdir iş yerim kapalıydı. Burada beni bekleyen araçlar var onların da işlerini yapmam gerekiyor. Kayıplarım acımız çok büyük ama hayat devam ediyor. Dükkanımda hasarım yok, açtım temizliğini yaptım çalışıyorum" dedi.

"ABLAMI VE YEĞENLERİMİ KAYBETTİM"

Bir başka esnaf Veysel Özdüzen ise; "Benim ablam eşi ve yeğenlerim vefat etti. 18 yaşındaki yeğenimle enkaz altında bir süre irtibat kurduk ancak. Sağ çıkaramadık. Acımız tarif edilemez. Biz hırdavat malzemeleri satıyoruz. Kablo, hortum çeşit çok. Vatandaşlar çadır kurarken lazım olan şeyler var. Açtık yavaş yavaş uğraşıyoruz. Dükkanda hasar yok ama içerde tonlarca minik civatalar vidalar raflardan düşmüş yere döküldü. Onları ayrıştırmak artık imkansız" ifadelerini kullandı.