Hasımların kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İstanbul Kâğıthane'de aralarında daha önceden husumet olan gruplar arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Orhan Yıldız (20) ve Mehmet Ateş'in (30) hayatını kaybettiği,H.Y. ve S.Y.'nin ise yaralı olduğu belirtildi. Ayrıca hayatını kaybeden Yıldız'ın kasten yaralama, gasp, yağma; Ateş'in hırsızlık; ağır yaralı olan H.Y'nin kasten yaralama; yaralı olan S.Y'nin ise kasten yaralama suçlarının olduğu öğrenildi. Olay yerinde 40 boş kovan bulunduğu belirtildi.