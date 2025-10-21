Hasret’in cansız bedeni kuyuda bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde bir haftadır kayıp olan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi köydeki su kuyusunda bulundu.

Çaycuma İlçesi Perşembe beldesi Kızılbel köyünde yaşayan 16 yaşındaki Hasret Akkuzu bir hafta önce kayboldu. Ailesi kayıp ihbarında bulunarak Müge Anlı'nın programına başvurup yardım istedi. Dün hayvan otlatan köylüler, su kuyusunda ceset olduğunu fark edip jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırmada cesedin Hasret Akkuzu'ya ait olduğu belirlendi. Genç kızın vücudunda darp ve bıçak izine rastlanmazken, şüpheli ölümle ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı. Hasret Akkuzu'nun cinsel şiddete maruz kalıp kalmadığının belirlenebilmesi için cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin Hasret'in sosyal medyadan tanıştığı ve aralarında uyuşturucu satıcısı olan şüphelilerin olduğu öğrenildi. Açık öğretim 2'nci sınıf öğrencisi olan Hasret'in Çaycuma'da bir tekstil fabrikasında çalıştığı ancak kaybolmadan bir gün önce işten ayrıldığı öğrenildi.

Genç kızın geçen pazar günü "İstanbul'a gideceğim valiz almaya çıkıyorum" diyerek evden ayrıldığı, kendisini arayan ailesine "Geliyorum" diye mesaj attığı ancak bir daha haber alınamadığı öğrenildi.





12 YIL SONRA DÜNYAYA GELDİ

Genç kıza, ailesinin ilk çocuğu olduğu ve 12 yıl sonra dünyaya geldiği için Hasret ismi verildiği öğrenildi.

Hasret'in cesedinin bulunduğu kuyuya daha önce hayvanlar düşüp öldüğü için üzerinin demir kapakla ve kaynakla kapatıldığı öğrenildi. Katil ya da katillerin demir kapağı kırıp cesedi kuyuya attığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.