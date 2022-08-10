Hassasiyet değil katliam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 ağaçla ilgili Orman Mühendisleri Odası raporunu tamamlandı. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu'muzun oluşturduğu alt komisyon süreci inceledi. İBB yönetimi, son iki yılda Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 ağacın kansere yakalandığını ve devrilme riskine karşı kesildiğini belirtti. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 ağacın kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır" dedi.Raporun 2 profesör, 1 doktor ve 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisi tarafından hazırlandığını kaydeden Türkyılmaz şunları söyledi:Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin, hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşı gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır.İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir.