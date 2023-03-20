Hasta annesi ile ona bakmayan eşini öldürdü

Mersin"in Toroslar ilçesinde İrfan Özer (47), eşi Yasemin Özer (48) ile annesi Muzaffer Özer'i (90) tabancayla öldürdü, koltukta oturup polislerin gelmesini bekledi. Olay Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Özer ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları polisi aradı. İhbar üzerine eve giren ekipler, Muzaffer Özer ile gelini Yasemin Özer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken İrfan Özer gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü söyleyen Özer, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.