Hasta yakını doktora saldırmıştı! Ev hapsiyle serbest bırakıldı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım günü 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada saldırıya uğrayan doktor, kaçarak güçlükle kurtuldu.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Yaşanan korkunç olay sonrası Doktor Yasin Güçtekin'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Lokman A.(21) emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüpheli genci 'Tehdit' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"TEL AMACIM BABAMI GÖRMEKTİ"

Hakimlikteki ifadesinde şüpheli Lokman A., "Ben doktora herhangi bir kasıtla hareket etmedim. Üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu. Seni öldürürüm diye de tehdit etmedim. Ben sadece babamı görmek istediğimi söyledim. Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. 2 hemşire vardı onlarda telefonlarını ellerine aldı. Doktor uzaklaşmaya başlayınca bende arkasından gittim. Tek amacım babamı görmekti. EKG cihazına tekme atmadım. Kamera görüntülerine bakılırsa bu görülecektir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Hakimlik aksi kanaatteyse adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Hakimlik sorgusu sonrası şüphelinin 3 ay ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.