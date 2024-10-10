Hastane bahçesinde eşini katletti

İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir kişi, eşini öldürdükten sonra canına kıydı. Yapılan araştırmada cinayeti işleyen kişinin Erhan Önala (42), öldürdüğü kişinin ise eşi Berivan Önala (37) olduğu belirlendi. İncelemede katil zanlısının uyuşturucu kullanmaktan 22 adet kaydı çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Bahçede ağaçlık alana giden ekipler, yerde bir kadın ve erkeği ölmüş buldu. Yapılan ilk incelemede bu kişinin yanındaki kadını öldürdüğü ardından da canına kıydığı tespit edildi. Şüphelinin yanında olayda kullandığı 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 3 adet 9 mm kovan tespit edildi. Yapılan incelemede katil zanlısı Erhan Önala'nın inşaatlarda işçi olarak çalıştığı ve uyuşturucu kullanmaktan 22 adet suç kaydı çıktı. Araştırmada aralarında güncel herhangi bir tedbir/uzaklaştırma kararının olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.