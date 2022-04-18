Hastane faresi için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da devlet hastanelerinin görüntüleme merkezlerinde yaşlı hastaları hedef alan hırsız, öncelikli sıra bahanesiyle onlarca vatandaşın altınlarını çaldı. Dolandırıcılık suçundan onlarca dosyası bulunan 46 yaşındaki Çetin Ö.'nün, devlet hastanelerinin görüntüleme servislerinde (Röntgen, Tomografi ev Ultrason) sıra bekleyen vatandaşları hedef alarak hırsızlık yaptığı belirlendi. Hastane sırasında gözüne kestirdiği orta ve yaşlı vatandaşlara yanaşan hastane faresi, röntgen bölümünde vatandaşlara yardımcı olacağını söyleyerek güven kazandı.

ÖNCELİKLİ SIRA BAHANESİYLE ZİYNET EŞYALARINI ALDI

Bir süre hastalarla yaptığı konuşmayla karşısındakini ikna eden Çetin Ö., ardından sanki hastanede çalışıyormuş gibi röntgen odalarına girip çıkarak hastaların yanına geldi. Konuştuğu kişilere sıra beklemesine gerek kalmadığını, erken girmesi için öncelik tandığını söyleyen hırsız içeri girerek vatandaşların üzerinde bulunan bilezik, altın küpe gibi ziynet eşyaları çıkarmasını istedi. Mağdur vatandaşlar hastane personeli sandığı Çetin Ö.'ye üzerinde bulunan ziynet eşyaları teslim ederek röntgen odasına girdi. Ancak içeride bulunan personeller hastaya sırada beklemesi gerektiği uyarısında bulununca gerçek ortaya çıktı. Dışarı çıktığında Çetin Ö.'nün ortalarda bulunmadığını anlayan vatandaşlar hastane polisine giderek altınlarının çalındığını söyledi.

ONLARCA HASTANEDE RÖNTGEN VURGUNU

Emniyet güçleri yapılan onlarca şikayet üzerine İstanbul'da bulunan devlet hastanelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde hastane faresinin aynı taktikle onlarca devlet hastanesinde üzerinde ziynet eşya bulunan yaşlılara aynı taktikle yaklaştığını belirledi. Yapılan incelemer kapsamında gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren şüpheli üzerine atılı suçlamaları kabul ederek, hastanelerde röntgen ve benzerleri için sıraya giren vatandaşları gözüne kestirerek kendisini hastane personeli gibi tanıttığını devamında ziynet eşyalarını çalmak için öncelik tanıdığını söyledi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen hastane faresi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık hastane kameraları ve şüphelinin suçunu kabul etmesinin ardından Çetin Ö., hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp yaşlı vatandaşları hedef aldığını böylece yaşlı vatandaşların üzerlerinde bulunan ziynet eşyaları tutma bahanesiyle alarak kayıplara karıştığı anlatıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.