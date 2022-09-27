Hastane önünde kanlı gece 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da dün saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen ve hastaneye yaralı getirdiği iddia edilen bir gruba maskeli kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybetti, Ali K. ise yaralandı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve olay yerinden kaçan F.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan araca Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde ulaşıldı. Park halindeki araçta mermi delikleri olduğu, sağ ön yolcu camının kırık bulunduğu, sağ arka lastiğinin patlak olduğu, arka koltukta kan izlerine rastlandığı bildirildi. Ölen Gamsızoğlu'nun 2 yaşında bir kızı bulunduğu ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan kavganın Avcılar'da başladığı, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırılması üzerine saldırganların maskeli şekilde hastaneye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Silahlı saldırıda 20'den fazla ateş edildiği belirlendi. -