Haberler Yaşam Haberleri Hastane önünde kanlı gece 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2022

Hastane önünde kanlı gece 1 ölü, 1 yaralı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Hastane önünde kanlı gece 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da dün saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen ve hastaneye yaralı getirdiği iddia edilen bir gruba maskeli kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybetti, Ali K. ise yaralandı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve olay yerinden kaçan F.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan araca Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde ulaşıldı. Park halindeki araçta mermi delikleri olduğu, sağ ön yolcu camının kırık bulunduğu, sağ arka lastiğinin patlak olduğu, arka koltukta kan izlerine rastlandığı bildirildi. Ölen Gamsızoğlu'nun 2 yaşında bir kızı bulunduğu ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan kavganın Avcılar'da başladığı, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırılması üzerine saldırganların maskeli şekilde hastaneye gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Silahlı saldırıda 20'den fazla ateş edildiği belirlendi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
Son dakika! Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte bombanın bırakılma anı
Emekli promosyon ödemeleri için son 2 gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, şartları neler? En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastane önünde kanlı gece 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA