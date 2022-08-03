Haberler Yaşam Haberleri Hastane önünde kanlı pusu
Giriş Tarihi: 4.8.2022

Hastane önünde kanlı pusu

Şanlıurfa’da, bir kişinin öldüğü kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde öldürüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hastane önünde kanlı pusu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 51 yaşındaki Mehmet Erbek, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olay Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, birbirine komşu Narlıova ve Kılıçlı mahallelerinde yaşayan tarla komşusu olan Kılıç ve Erbek aileleri arasında su meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (15 ), Muhammed el Muhammed (37) ve Halil Kılıç (22) yaralandı. Kavganın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil Kılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ARAÇTAN İNERKEN VURULDU
Olayla ilgili şüpheli Mehmet Erbek (51) gözaltına alındı. Erbek, sağlık kontrolü için getirildiği Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Jandarma aracından indiği sırada kurşunların hedefi olan Erbek, ağır yaralandı. Erbek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS iptal mi oldu? ÖSYM 2022 lisans sınavı KPSS iptal edildi mi, edilecek mi, tekrarlanacak mı?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? TOKİ 2022 sosyal konut projesi detayları netleşiyor!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de önemli açıklamalar
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
2022 Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE ile belli oldu! Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Aile Destek Paketi Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? e devlet ile 450- 500 TL Aile Destek Programı başvuru ve ödemeleri 2022
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! YÖK Atlas ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim fakültesi AÖF taban puanları ve başarı sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastane önünde kanlı pusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA