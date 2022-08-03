Hastane önünde kanlı pusu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 51 yaşındaki Mehmet Erbek, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olay Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, birbirine komşu Narlıova ve Kılıçlı mahallelerinde yaşayan tarla komşusu olan Kılıç ve Erbek aileleri arasında su meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Mehmet K. (15 ), Muhammed el Muhammed (37) ve Halil Kılıç (22) yaralandı. Kavganın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil Kılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili şüpheli Mehmet Erbek (51) gözaltına alındı. Erbek, sağlık kontrolü için getirildiği Akçakale Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Jandarma aracından indiği sırada kurşunların hedefi olan Erbek, ağır yaralandı. Erbek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.