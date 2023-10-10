Hastanede kedi krizi

İstanbul Bakırköy'deki özel bir hastanenin elektrik trafosuna bir kedinin girmesi nedeniyle yangın çıktı. Elektriklerin kesilmesi sonucu hizmetin durduğu hastanedeki yatılı hastalar tahliye edildi. Önceki gece yaşanan olayda, hastanenin elektrik trafosuna bir kedinin girmesi sonrasında trafodan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Büyük panik ve korkuya neden olan yangın büyümeden söndürüldü ancak trafoda bazı sistemlerin yanması nedeniyle hastanenin tüm elektriği kesildi. Yatılı hastalar tahliye edildi. Hastanede tüm randevular iptal edildi. Trafoya giren kendi ise telef oldu.