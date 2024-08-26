Hastanelerin yükünü aile hekimleri azaltacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla aile hekimliklerine ağırlık verileceğine dikkat çekti. Aile hekimlikleriyle hastanelerin birbiriyle bağlantılı çalışacağını belirtti. Peki aile hekimliklerinde hangi uygulamalar yer alıyor, hastalar hangi işlemleri yaptırabiliyor? Bu soruların yanıtını Pursaklar Eğitim Sağlığı Merkezinde görevli Uzman Doktor Tuğba Işıkara şöyle verdi: "En önemli işimiz sürekli bakım ilkesi. Hastalara doğumdan yaşamlarının sonuna kadar bakıyoruz. Hastalarımızı sadece tedavi etmiyoruz, onları hastalanmadan önce koruyoruz. Aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danışmanlık, gebe izlemi, aile planlaması sunuyoruz. Merkezlerimize herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor." Işıkara gebe izlemini ve aile planlaması hakkında ise şunları söyledi: "Bir gebelik durumu sistemlerimize düşüyor. Böylelikle bebeğin büyümesini ve annenin sağlığını takip ediyoruz. Gebelik süresince annenin ihtiyaç duyduğu vitamin takviyelerinin teminini sağlıyoruz. Her bebeği mutlaka topuk kanı ile tarıyor, aşı cetveli oluşturuyoruz. Çiftler, evlilik raporu öncesinde bize başvuruyor. İlk önce erkek hastamızdan kan alıyor, bulaşıcı hastalıklar yönünden tarıyoruz."