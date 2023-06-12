Hastanenin fişini çektiler

İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren 400 yatak kapasitesi, 20 ameliyathanesi, 17 yoğun bakım ünitesi ve onlarca doğumhanesi bulunan özel bir hastane geçtiğimiz günlerde adını büyük bir skandalla duyurdu. İddiaya göre, söz konusu hastanede 28 Şubat günü elektrik dağım şirketi görevlileri tarafından saha kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde hastanenin kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Görevlilerce yapılan tespit sonrası hastaneye yaklaşık 25 milyon TL tutarında ceza kesildi. Hastane yetkilileri cezaya itiraz edip, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak cezanın iptali için dava açtı.

KAÇAK ELEKTRİK CEZASINA İTİRAZ ETTİLER

Elektrik dağım şirketi, kestiği ceza sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ihbar yazısı göndererek, hastanenin elektrik tesisatında yapılan usulsüzlük nedeniyle ceza kesildiği, işletmenin sağlık kuruluşu olması nedeniyle elektrik kesintisinin uygulanmadığı, borçların ise 10 Mart tarihine kadar ödenmesi gerektiğini bildirdi ve hakkında açılan davaya itiraz etti. Hastane avukatlarının Asliye Ticaret Mahkemesine başvurduğu davada ise 10 Mart tarihinde verilen ara kararla, cezanın uygulanmasının durdurulmasına yönelik karar verildi. Elektrik dağım şirketi avukatlarının bu karara yaptığı itiraz sonrası, yine iddiaya göre, mahkeme itirazı kabul ederek 13 Mart günü, durdurma kararını reddetti. Mahkemenin bu kararı sonrası elektrik dağım şirketi teknik ekipleri ertesi gün hastaneye gitti.

TIP BAYRAMINDA HASTANEYE ŞOK

Büyük skandal burada başladı. Teknik ekip, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastaneye giderek, ellerinde mahkeme kararı olduğunu ve hastanenin elektriğinin kesilmesi gerektiğini söyledi. Hastane yetkilileri ise, yoğun bakımda hastaların olduğunu, ameliyathanelerde operasyonların sürdüğünü, acil sağlık hizmetlerinin devam ettiğini, hatta planlanmış kadın doğum ameliyatlarının sürdüğünü belirterek elektriğin kesilmemesi gerektiğini söyledi. Buna rağmen, ısrarla ellerinde mahkeme kararı olduğunu belirten teknik ekip, saat 14.50 itibarıyla hastaneye gelen elektrik akımının geçtiği ana şalteri indirdi ve mühürledi.

ELEKTRİK KESİLDİ, YOĞUN BAKIM, AMELİYATHANE...

Hastane yetkilileri büyük bir dehşet yaşadı. Hastalar zarar görmesin diye güç kaynaklarını ve jeneratörleri devreye sokmaya çalışan hastane çalışanları, hastane içerisinde oradan oraya koşuşturuyordu. Çünkü, dış kaynaklı ve ani kesintiler için hastanedeki ek enerji gücü belirli bir oranda yeterliydi, sürekli bir kesinti halinde hastanede o an devam eden işlemlerin tamamının devam etmesine yetecek enerji mevcut değildi. Bir süre sonra hastanedeki yoğun bakım servislerinden ve hastanenin diğer bölümlerinden uyarı sinyalleri gelmeye başlamıştı. Kesinti sonrası, hastanede ciddi sorunlar yaşanmaya başlayacağı apaçık ortadaydı.

HASTANEYİ BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Hastane yetkilileri yoğun bakım ünitelerini boşaltmaya başlamış, hasta nakil işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Durum, elektrik dağım şirketi görevlilerine bildirilmesine rağmen hastaneye elektrik verilmemeye devam ediliyordu. Hastanede yaşanan bu durum sebebiyle, o an tedavi amacıyla yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane gibi yüksek öncelikli bölümlerde bulunan ve sayısı henüz net olarak belirlenemeyen onlarca vatandaş zarar gördü ve mağdur oldu. Hastane yetkililerinin hukuki mücadelesinin sürdüğü bildirildi.