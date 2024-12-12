Hastaneye 500 metre kala kırmızı ışıkta facia

İstanbul'da Kâğıthane'deki bir hastaneden Bahçelievler'deki bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilen hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı. 4 Ekim akşamı kanser hastası Nejla Saltık'ı taşıyan Nevzat K. idaresindeki İBB'ye ait 112 ambulansı, Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçerek Yüksel G.'nin otomobiline çarptı. Karşı şeride geçerek trafik ışıklarında bekleyen Ersoy Ö.'nün otomobilinin üzerine devrildi. Gideceği hastaneye 500 metre kala yaşanan kazada, ambulans şoförü Nevzat K., sağlık görevlileri Haydar D. ile Sinan K., Nejla Saltık'ın ön koltukta oturan ağabeyi Mecit Saltık ve diğer araçların sürücüleri yaralandı. Şifa bulmak üzere hastaneye sevk edilmeye çalışılan evli ve 1 çocuk annesi Nejla Saltık ise oracıkta yaşamını yitirdi. Saltık, 5 Ekim'de Kâğıthane Sanayi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı'ğının kazaya ilişkin başlattığı soruşturmada; şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Yüksel G. ve alkollü olduğu tespit edilen Ersoy Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Nevzat K. ise savcılık dosyasında hem mağdur hem şüpheli olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Macit Saltık, "Kardeşimi Bahçelievler'deki hastaneye sevk ettirmek amacıyla İBB Hızır Acil 112 ambulansıyla Mahmutbey Caddesi üzerinde seyir halindeydik. Ambulansın şoför koltuğunun yanında oturuyordum. Ambulansın siren tertibatı çalışıyordu. Bizim bulunduğumuz şerit için kırmızı ışık yanıyordu. Ambulans şoförü ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada bize beyaz renkli bir araç çarptı. Bu aracın hızının fazla ya da eksik olduğunu bilmiyorum. Ancak emin olduğum kırmızı ışıkta geçen araç benim içinde bulunduğum ambulanstı. Kardeşim kaza öncesinde hayattaydı. Bana, 'Abi sen de benimle mi geliyorsun' diye seslendi" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, ambulans şoförü Nevzat K. asli kusurlu, Yüksel G. ise tali kusurlu bulundu. Ersoy Ö.'nün ise kusurunun bulunmadığı raporda yer aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunun sonucunda talihsiz kadının kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak. Saltık'ın ölümünün doğal yolla mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği otopsi raporu ile belirlenecek.