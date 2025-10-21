Hastaneyi bile dolandırdılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini BEDAŞ mühendisi olarak tanıtarak özel bir hastaneyi 10 bin lira dolandırdığı ileri sürülen bir kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan iddianame düzenledi. Olay, geçtiğimiz 1 Kasım tarihinde İstanbul Şişli'deki Fransız Lape Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin satın alma ve teknik işler birimi, bir telefon görüşmesiyle "elektrik teminat bedelinin eksik yatırıldığı, ödenmemesi halinde elektriğin kesileceği" uyarısını aldı. Arayan kişi, kendisini BEDAŞ Elektrik Mühendisi olarak tanıttı ve 190 bin lira ödeme yapılmazsa hastanenin cezai yaptırımla karşılaşacağını belirtti.Hastane görevlisine ilk olarak hemen 10 bin liralık ödeme yapılmasını söyleyen dolandırıcı Güven K., 10 bin liranın belirttiği hesaba yatırılması durumunda elektriğin kesilmeyeceğini belirtti. Daha sonra yapılan incelemede, gönderilen paranın farklı bir şahsın hesabına aktarıldığı ortaya çıktı.Olayın ardından hastane yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürütülen soruşturma şüpheli Güven K.'nın kimlik bilgilerinin aynı dönemde başka dosyalarda da yer aldığını saptadı. Güven K. ifadesinde suçlamaları reddederek, "Benim adıma telefon hattı ve banka hesabı açıldığını sonradan öğrendim" şeklinde savunma yaptı. Güven K.'nın "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.